POLÍCIA CIVIL PRENDE 7 SUPOSTOS INTEGRANTES DO PCC EM FORTALEZA

Ao todo, sete pessoas foram presas em operação no bairro Cidade 2000.

Sete pessoas supostamente ligadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foram presas na tarde desta terça-feira (07), no bairro Cidade 200, em Fortaleza. Os suspeitos foram presos após denúncias anônimas. Entres eles, há um adolescente.





Conforme a polícia, o bando é acusado de matar um homem não identificado na comunidade do “Pau Fininho”, na última sexta-feira (03). A vítima seria membro do Comando Vermelho (CV). Ainda segundo a polícia, a quadrilha se preparava para executar outros integrantes do CV ainda esta semana.





Durante a chegada da polícia no local, o bando tentou fugir por um terreno baldio. Houve troca de tiros, porém ninguém ficou ferido.





Com eles, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, duas pistolas, 100g de maconha, 135g de cocaína, munições, uma balança de precisão e aparelhos celulares.





Os envolvidos foram identificados como: Sebastião Vitor Alves, Adriano de Souza Lima, Jackson Miranda Lima, Breno Oliveira Muniz, Flairton Oliveira, Gleidson Almeida Barbosa e um menor de idade.





Todos os maiores já possuíam antecedentes criminais e responderão por formação de quadrilha e tráfico de drogas.