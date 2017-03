Polícia Civil prende suspeitos de tráfico e homicídios em operação em Fortaleza

Eles são acusados de matar um jovem no Jardim das Goiabeiras.

Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios no Bairro Jardim das Goiabeiras, em Fortaleza. Os acusados foram presos com armas e entorpecentes. A operação foi realizada pelas Divisões Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.





A investigação começou após o grupo ser suspeito de participar do homicídio de Anderson de Lima Oliveira (20), cometido em novembro de 2016.





As investigações levaram os policiais à Rua Santo Antônio – local das capturas. Os três primeiros a serem presos foram identificados como Francisco Rafael Silveira da Silva (22), Tiago Mesquita da Silva (24), que já respondem por tráfico de drogas, e Francisco Jean Freitas de Oliveira (25), que não possuía antecedentes criminais. Os três integram um grupo criminoso atuante no tráfico de entorpecentes na área e que é suspeito da autoria do homicídio de Anderson – encontrado morto no bairro Goiabeiras com uma faca cravada no rosto. Existem indícios de que o delito tenha sido motivado por disputas de território. O caso é investigado pela DHPP.





Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas calibre 380 e munição.





Posteriormente, foram presos Marcondes Moreira da Silva, 34, que já possui em sua ficha criminal um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra propriedade material e Jonathan Mesquita da Silva, 21, que estava com tornozeleira eletrônica devido a um roubo. Na casa de Johnatan, os agentes de encontraram 15g de crack e 50g de maconha.





Todos os presos foram encaminhados para a sede da DCTD e autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

Jonathan Mesquita da Silva

Marcondes Moreira da Silva

Com informações do Cnews