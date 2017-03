Polícia contabiliza 45 assassinatos durante o Carnaval

Números correspondem às ocorrências registradas entre a sexta e a terça-feira.

U m levantamento feito com base nas ocorrências publicadas em relatórios da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), aponta que houve 45 assassinatos nos cinco dias de Carnaval em todo o Ceará. O resultado ainda é preliminar, tendo em vista que os números oficiais serão divulgados apenas nesta quinta-feira (02).





Na sexta-feira (24), foram registrados 8 assassinatos, sendo três deles em Fortaleza. No sábado (25), também foram registrados oito crimes de morte, sendo cinco deles no interior do estado.





No domingo (26) foi contabilizado nove homicídios, já a segunda (27) foi o dia com o maior número de assassinatos. Houve 12 ocorrências deste tipo, segundo o balanço. Na capital cearense, foram dois assassinatos a bala. Já na Região Metropolitana, a secretaria anotou quatro homicídios. No interior, foram contabilizados seis assassinatos.





No último dia de folia, a terça-feira (28), houve registro de oito mortes. Dois homicídios ocorreram em Fortaleza e três na RMF. O interior teve cinco registros de assassinatos.





Ocorrências





Em menos de 48hs, três cadáveres foram encontrados em Fortaleza e Na Região Metropolitana. Na segunda-feira (27) e na terça-feira (28), foram encontrados dois corpos abandonados em matagais no bairro Cambeba, na Capital. Um das vítimas era uma mulher que foi esquartejada. No segundo caso, foi achado o corpo de um homem que apresentava perfurações.





Na noite desta terça-feira (1), um homem não identificado foi achado em um matagal no município de Aquiraz. A vítima foi encontrada por populares em uma estrada que liga Aquiraz ao município de Cascavel.