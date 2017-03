Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em Santa Quitéria

135 policiais participaram da operação, que teve um homem preso e apreensão de celulares na cadeia do município.

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará desencadearam, nesta quinta-feira (9), uma operação no município de Santa Quitéria, a 222 quilômetros de Fortaleza, que resultou no cumprimento de 34 mandados judiciais de busca e apreensão.





A ação, que foi comandada pela Delegacia Municipal de Santa Quitéria, contou com a atuação direta de cerca de 135 policiais civis, divididos em 34 viaturas, que também realizaram uma vistoria na Cadeia Pública da cidade. Os trabalhos contaram, também, com a atuação de agentes dos Departamentos de Polícia do Interior Norte e o Técnico Operacional (DTO), além de outros distritos da região.





De acordo com a delegada Anna Cristhina Marcatti, que esteve à frente das investigações, a ofensiva ocorreu no intuito de capturar pessoas envolvidas no tráfico de drogas na cidade, bem como apreender materiais ilícitos.





Durante a ação, um suspeito de 31 anos foi autuado em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por crime ambiental, por estar em posse de animais da fauna silvestre brasileira.





Ainda durante os trabalhos da Polícia, um homem, identificado como Ronaldo Soares Mesquita, de 36 anos, foi preso em uma das residências visitadas pelos agentes de segurança. Segundo informações, ele portava trouxinhas de maconha e uma pistola de pressão.





O suspeito foi conduzido para a unidade de Polícia Civil do município, onde foi indiciado por tráfico de drogas. Já na Unidade Prisional da cidade, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, com baterias e também carregadores.