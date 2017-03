POLÍCIA MILITAR DE FORQUILHA PRENDE HOMEM ACUSADO DE TRAFICAR DROGAS!

A prisão aconteceu na noite de ontem (20), por volta das 21h, na Rua Antônio de Lourdes, bairro Cidade de Deus, em Forquilha.





Policiais Militares receberam várias denúncias, dando conta que na casa do indivíduo de nome Raimundo Heleno Sousa Chaves, 21 anos, vulgo "Mudim" estaria ocorrendo comercialização de drogas no local. Os PMs foram averiguar e constataram a veracidade das denúncias. Os policiais encontram drogas, dinheiro e material utilizado no preparo das substâncias para comercialização.





O acusado foi conduzido à Delegacia 24 horas, onde foi autuado em flagrante delito por infração ao Art. 33, Lei de Entorpecentes (Lei 11343 - SISNAD). O acusado foi encaminhado à cadeia pública de Forquilha, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.





Os Policiais responsáveis pela prisão de Raimundo Heleno Sousa Chaves foram: Cabo Barros, Soldado Jorge e Soldado Alves.

Material apreendido

Acusado: Raimundo Heleno Sousa Chaves





Fonte: Sobral 24 horas