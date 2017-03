POLÍCIA MILITAR PRENDE TIAGO NA CIDADE DE CAUCAIA

A Polícia Militar da região metropolitana de Fortaleza com a ajuda da PM de Santana do Acaraú, através do Agente Penitenciário Ismael, Soldado Batista e Sargento Edilano, prendeu na manhã de hoje (13), no bairro Metrópole, na cidade de Caucaia, Francisco Tiago de Sousa, conhecido Tiago. Segundo declarações da PM, um rapaz foi visto pelas ruas da cidade e após a abordagem, foi constatado que se tratava de Tiago. Ele foi conduzido para a delegacia da cidade e aguarda os procedimentos legais. Tiago estava foragido do presídio de Sobral desde o ano passado.

