Polícia troca tiros com ladrões de banco em Aracati e chefes do bando foi morto

Criminosos enfrentaram patrulhas do Batalhão de Choque. Armas e munições foram apreendidas.

Os bandidos entraram em confronto com patrulhas do Cotar / Foto: Divulgação.





Um bandido morreu e outro foi baleado e preso durante uma operação da Polícia Militar no começo da manhã desta sexta-feira (3) no litoral Leste do Estado. Conforme as autoridades, os criminosos, que seriam integrantes de uma quadrilha de assaltantes de bancos, foram cercados por patrulhas do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) em Aracati (a 149Km de Fortaleza).





A operação foi desencadeada por equipes do Comando Tático Rural (Cotar) após uma denúncia de que o bando estaria se armando para atacar novas agências bancárias no Interior cearense. O cerco culminou em um tiroteio entre a PM e os delinquentes.





Um dos assaltantes, identificado até o momento apenas por “Assis Cabeça Seca”, acabou morrendo no confronto com os militares, enquanto um comparsa foi baleado e preso, sendo socorrido em uma ambulância do Samu.





Armamento





De acordo com a PM, durante o cerco, além da morte do bandido e da prisão de seu comparsa, foram apreendidas quatro armas de fogo, munição e outros apetrechos que seriam utilizados nas ações criminosas da quadrilha.





Conforme a Polícia, “Assis Cabeça Seca” além de atacar bancos e comandar uma quadrilha, foi o responsável pelo resgate de comparsas em Aracati no ano passado.