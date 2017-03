POLICIAIS CIVIS DE PACUJÁ CUMPREM MANDADO DE PRISÃO POR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM MUCAMBO

Policiais Civis de Pacujá, sob a coordenação do Delegado Titular Rômulo Sousa, cumpriram na tarde do dia 02.03. 2017, mais um Mando de Prisão Preventiva. Dessa vez os obstinados policiais realizaram a prisão do indivíduo LEANDRO ALVES FERREIRA, VULGO LEANDRO DO “MANJA” pelo cometimento de Ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dr. Rômulo Sousa: Delegado de Polícia Civil

A partir de denúncia realizada através de um B.O. na Delegacia de Pacujá, os policiais iniciaram investigações que culminaram com a representação do Delegado Titular pela prisão de LEANDRO DO “MANJA”, pois ficou comprovado que o suspeito havia ameaçado de morte sua ex-companheira e que o indivíduo era contumaz na prática de crimes na cidade de Mucambo, pois além de ter praticado a violência doméstica contra sua ex-companheira, também já respondia a inquérito policial na mesma delegacia por lesão corporal praticado contra seu enteado, uma criança de apenas 05 anos de idade, além de responder a um outro inquérito policial por violação de domicílio, também no município de Mucambo.





A Polícia Civil de Pacujá vem trabalhando incansavelmente para reprimir todos os tipos de crimes, sejam homicídios ou mesmo simples violações de domicílios, na sua circunscrição, que atualmente abrange os municípios de Pacujá, Mucambo e Graça, englobando uma população de aproximadamente 40 mil pessoas.