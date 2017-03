POLICIAIS DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO E DROGAS NA CIDADE DE SOBRAL

Na noite de ontem, 24, uma composição policial do BPRAIO, realizava patrulhamento pela periferia da cidade de Sobral, quando os policiais foram informados sobre uma residência onde estariam alguns homens realizando venda e consumo de drogas. Ao chegar no local citado, no bairro Pe . Ibiapina, a casa estaria aberta sem ninguém dentro, após buscas foi encontrado um revólver, além de maconha e material necessário para embalar as drogas.





Todo o material apreendido e o nome do proprietário da residência foram apresentados a Polícia Civil, na Delegacia 24 horas de Sobral, para que possam ser iniciado as investigações de Tráfico de Drogas naquela área.





Com informações de Sobral 190