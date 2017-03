POLICIAIS DO RAIO RECUPERAM MOTO ROUBADA!

Na manhã de ontem, 10, Policiais Militares do Batalhão Raio, realizando patrulhamento ostensivo pelo Bairro Betânia, foram acionados para verificar uma motocicleta que estaria estacionada em uma rua do bairro.

Ao chegar no local, os policiais constataram que a motocicleta Honda CG de cor vermelha teria sido furtada no Centro de Sobral no início da semana e estaria com queixa de roubo.