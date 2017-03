POLICIAIS DO RAIO RECUPERAM MOTOCICLETA ROUBADA

Na manhã de ontem, 15, uma patrulha policial do BPRAIO foi verificar uma residência onde estariam algumas pessoas em atitude suspeita no Bairro Sumaré. Ao chegar no local, um homem tentou empreender fuga, porém não conseguiu, dentro da residência estava também uma mulher, e uma motocicleta com queixa de roubo, além de um notebook que teria sido furtada horas antes de uma residência.





Antônio Wellington Souza Silva, 18 anos e Maria Cleiciane Alves Marreiros de 20 anos, foram conduzidos para Delegacia 24 horas de Sobral, para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190