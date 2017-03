POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDE ARMA DE FOGO NO BAIRRO SUMARÉ

Durante patrulhamento na noite de hoje, 06, uma equipe do BPRAIO recebeu informações de uma residência que era utilizada para venda de drogas no Bairro Sumaré.





Os policiais militares foram verificar a denúncia e ao chegar no local, estava Elton Maciel do Nascimento, 31 anos, ele recebeu voz de prisão após os policiais encontrarem um revólver calibre 32 com seis munições intactas no interior da residência.





O acusado e o material apreendido foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.