Policial militar está em estado grave após acidente de carro na BR 222

O PM foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O seu estado de saúde é considerado grave.

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros no KM 6,5 da BR-222, em Caucaia, deixou um cabo da Polícia Militar do Ceará gravemente ferido. O fato ocorreu na manhã deste domingo (26).





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista e policial militar, Francisco Evandson Teixeira Lima, conduzia o carro de modelo Renault Clio no sentido Caucaia/Centro, ele perdeu o controle do automóvel, derrubou um poste e colidiu com outro carro que trafegava no sentido contrário. O agente de segurança foi jogado para fora do veículo no momento da colisão.





Apenas o PM ficou ferido, e foi encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Segundo a assessoria da Polícia Militar, o seu estado de saúde é considerado grave.





Fonte: Cnews