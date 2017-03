Por pouco não aconteceu uma tragédia! Após uma forte chuva que banhou a nossa cidade no inicio da tarde desta segunda-feira, dia 27, um muro (do antigo clube do Vaqueiro), veio a cair, atingindo uma criança que se dirigia para escola. O fato aconteceu no bairro Terrenos Novos. A criança foi levada para o hospital Santa Casa onde recebe os tratamentos devidos.