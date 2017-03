Prefeito assegura renovação de convênio com a APAE e garante melhorias para a instituição

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, esteve reunido, nesta quarta-feira (29/03), com a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sobral (APAE), Conceição Ponte, e garantiu a renovação do convênio da instituição junto ao poder público e ao Banco Itaú.





Além disso, o prefeito assegurou diversas melhorias para a APAE, como o aumento no valor do repasse para a contratação de profissionais na área da saúde e a parceria com as Secretarias da Educação e dos Direitos Humanos, que trabalharão em conjunto com a entidade na promoção das pessoas com deficiência no município.





“Faço questão de apoiar iniciativas de instituições importantes, como a APAE, que há mais de duas décadas vem realizando um trabalho excepcional em Sobral”, ressaltou Ivo Gomes. Para a presidente da APAE em Sobral, Conceição Ponte, “nós, que fazemos a APAE, estamos extremamente felizes e emocionadas com as palavras do prefeito Ivo Gomes e confiantes de que teremos, ao longo do seu mandato, uma parceria vitoriosa onde as pessoas com deficiência do nosso município é que sairão ganhando”.