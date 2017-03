Prefeito e Secretário Adjunto da Casa Civil visitam equipamentos em construção e bairros que receberão obras de infraestrutura nos próximos meses.

Ao lado do secretário adjunto da Casa Civil, Quintino Vieira, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, esteve, nesta quinta-feira (23/03), em uma série de bairros que receberão obras de infraestrutura e urbanização, a partir dos próximos meses. A Margem Esquerda do Rio Acaraú e os bairros Sinhá Saboia, Alto da Brasília, Alto da Expectativa e Dr. José Euclides foram alguns dos locais visitados.

A comitiva deu início as visitas na Margem Esquerda do Rio Acaraú, que será urbanizada no bairro Pedrinhas, entre a Ponte Othon de Alencar e a AABB. Em seguida, eles seguiram para o bairro Sinhá Saboia e acompanharam de perto a construção de mais um Centro de Educação Infantil (CEI), que será entregue para a população em julho deste ano. Ainda no Sinhá Saboia, o prefeito visitou a comunidade “Suvaco da Cobra”, que terá a remoção das famílias que vivem na área de risco e a urbanização do local.





Em seguida, Ivo e Quintino seguiram para os bairros Alto da Brasília e Alto da Expectativa, onde serão construídas duas “areninhas”, e concluíram as visitas na lagoa do bairro Dr. José Euclides, que também será urbanizada e completamente revitalizada. O projeto de urbanização da lagoa inclui áreas arborizadas, com espaço para lazer e esporte, parques, playground, calçadões e ciclovias. A urbanização da lagoa é uma iniciativa da Secretaria das Cidades, por meio do Programa Cidades do Ceará II.