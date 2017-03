A Prefeitura de Sobral vai pagar a banda de forró Vammus Forrozão, o valor de R$ 15.500, por uma apresentação durante os festejos de São José do Torto. O contrato foi assinado com a Empresa E. C. Produções e a Secretaria Cultura, Juventude, Esporte e Lazer. A festa acontecerá no sábado, 18.





A Prefeitura também vai bancar a contratação da Banda musical de forró Pé de Ouro, ao preço de R$ 18 mil.





Com informações de Wilson Gomes