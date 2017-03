PROGRAMA "CONEXÃO" COM LUÍS LOPES NA RÁDIO RESSURREIÇÃO AM 1460

O Programa "Conexão", apresentado pelo radialista LUÍS LOPES na rádio RESSURREIÇÃO AM 1460 de Sobral, a partir de amanhã (27) irá ao ar das 06 às 09 horas da manha. Serão três horas de noticias, entrevistas e a marca desse comunicador que é a participação popular. Luís Lopes continua com seu programa "LUÍS LOPES COMO POVO" pela rádio Paraíso FM 101,1 ao meio dia. Há um mês que o comunicador está nas manhãs com o Programa CONEXÃO, que já é sucesso e vem tendo destaque por sua imparcialidade e irreverencia ao tratar de temas de grande importância pra Sobral e região.

Sobral Veja mais sobre: noticias