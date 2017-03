QUE ABSURDO! HÁ VÁRIOS DIAS QUE A PRAÇA DO BAIRRO PEDRINHAS ESTÁ ÀS ESCURAS

Moradores do bairro Pedrinhas denunciam que há cinco dias a Praça do bairro, que fica em frente o colégio Maria do Carmo Andrade está às escuras.





Já foram realizadas várias ligações para a Coelce e também para a Prefeitura, e até agora nada do problema ser resolvido. A população do citado bairro está bastante prejudicada, pois não estão podendo usufruir da praça, que se transformou em local de usuário de drogas e também um local propício para prática de crimes. Os moradores solicitam com urgência o retorno da iluminação pública.

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter