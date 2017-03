Réus da Chacina da Messejana são interrogados

Outros interrogatórios acontecerão nas próximas sextas-feiras de março.

Seis réus do segundo processo sobre a Chacina da Messejana foram interrogados pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza, nesta sexta-feira (3). Foram escutados: Francinildo José da Silva Nascimento, Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes, José Haroldo da Silva Uchoa, Gerson Vitoriano Carvalho, Josiel Silveira Gomes e Thiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes.





Outros interrogatórios acontecerão nas próximas sextas-feiras de março, com previsões de seis réus por data e de encerramento no dia 31. A partir de então, será aberto prazo para os memorais escritos referentes a essas duas ações, nas quais o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a defesa, em sequência, trarão as alegações finais. Quanto ao processo I, já foram apresentados os memoriais escritos do MPCE, em relação a todos os oito réus, e da defesa, em relação a dois deles.





No último dia 17 de fevereiro, foi encerrada a fase de escuta de testemunhas das três ações sobre crime. Os processos tramitam em paralelo porque, em dezembro último, os autos originais foram divididos, a partir de decisões do Colegiado. Nelas, os juízes determinaram que parte dos réus migrassem para duas novas ações, com 18 acusados em cada, restando oito no processo inicial. Com a cisão dos autos, não foi necessário ficar aguardando a oitiva de todos os depoentes para dar sequência ao trâmite de cada ação separadamente.





A chacina aconteceu em novembro de 2015, no bairro Messejana, em Fortaleza. Ao todo, 11 pessoas foram mortas e sete, vítimas de crimes distintos. A denúncia foi oferecida pelo MPCE contra 45 policiais militares. Logo que o edital de formação do Colegiado foi publicado, a denúncia foi recebida em relação a 44 deles e, em seguida, foi decretada a prisão preventiva dos envolvidos.





Fonte: Cnews