RJ conta com R$ 270 mi desviados por Sérgio Cabral

Ao que tudo indica, o Estado do Rio vai receber os cerca de R$ 270 milhões bloqueados pela Justiça das contas do ex-governador Sérgio Cabral. Na próxima terça-feira, dia 21, o Ministério Público Federal fará, ao lado do governo do Rio, evento para formalizar o repasse. O evento foi confirmado pelo órgão.





No acordo que será finalizado até segunda-feira, ao menos uma parcela do valor que será encaminhado terá uma destinação específica: o pagamento de aposentados e pensionistas do Estado. A tendência é que o dinheiro esteja disponível ainda na próxima semana.





O planejamento feito é de utilizar o valor para pagar o 13º salário de aposentados e pensionistas. Caso o total não seja suficiente para quitar a folha deste grupo, haverá um teto de pagamento. A tendência é que apenas os que recebem até R$ 3.500 sejam beneficiados.