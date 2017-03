SAAE quer trocar água nas torneiras por carro-pipa

A situação do bairro Renato Parente é mesmo de causar indignação a qualquer morador. Sem ter como agilizar o fornecimento de água através das torneiras a direção do SAAE promete mandar um comboio de carros-pipas para amenizar o sofrimento de centenas de pessoas que há mais de 15 dias não sabe o que é ter água nas torneiras. Um grupo de moradores está se organizando para mover uma ação judicial contra a Autarquia Municipal e contra o Município, por não ter como atender as reclamações desses moradores.





Sempre em nota, a direção encontra culpados, mas consertar o que está quebrado é mais difícil. Primeiro o SAAE culpou os moradores do Conjunto Habitacional Nova Caiçara por ato de vandalismo que teriam danificado a tubulação que passa dentro de conjunto e que leva água para o Renato Parente. Depois culpou as chuvas que não deixar o SAAE realizar tratamento de água. Qual será a próxima.