Sábado tem Ivan Frota no Becco do Cotovelo

Finalmente!!! Neste sábado, retorna o programa Show do Ivan Frota, para a alegria do Becco do Cotovelo Os frequentadores do Becco, aos sábados, têm motivo suficiente para comemorar a volta do tradicional Programa Show do Ivan Frota, a Voz do Becco, que virou uma referência nacional.





Grandes políticos de renome nacional estiveram no programa do Ivan Frota: Candidatos à presidente da república, senadores, deputados e vários cantores nacionais e regionais se apresentaram no programa. O comunicador e apresentador Ivan Frota vem com novidades. Sempre apresentando entretenimento ao povo sobralense, onde a população tem voz e vez. O programa está no ar há mais de 15 anos, naquele mesmo local, hoje, conhecido nacionalmente como Corredor Nacional da Democracia.





Venha ao Becco neste sábado!