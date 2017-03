SAIBA MAIS SOBRE A GRAÇA DE DEUS; ASSISTA

O sangue de Cristo é imprescindível para nossa santificação diante de Deus. Imprescindível para sermos irrepreensíveis. Deus nos remiu segundo a riqueza de sua graça, pois não merecíamos. Deus providenciou o sangue de Cristo para nos livrar do poder do pecado transportando-nos para o reino do Filho do seu amor.





“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; 9 não por obras, para que ninguém se glorie.“ (Efésios 2:8-9)





A palavra de Deus está nos dizendo que a salvação é recebida pela FÉ baseada unicamente na GRAÇA de Deus. O conceito de graça é desconhecido entre os cultos e religiões falsas inventadas pelo homem. Todos aqueles que praticam nestas religiões falsas de alguma maneira estão buscando merecer ou ganhar o direito ao céu por suas obras.