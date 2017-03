A sangria aconteceu na manhã de ontem (26).

O Açude São Pedro Timbaúba fica localizado no município de Miraíma, que barra as águas do riacho Bom Jesus, afluente do Rio Aracatiaçu, e foi concluído em 1916. Sua capacidade de armazenamento de água é de 19.259.000 m³.





A última vez que o açude sangrou foi no ano de 2011.