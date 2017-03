Santa Casa de Sobral realiza 700 atendimentos de emergência durante o Carnaval

Acidentes de carro e moto, queda e agressão física foram causas mais comuns de chegadas de pacientes ao hospital.

As quedas, os acidentes de carro e moto e agressão física foram as ocorrências mais comuns no período de Carnaval na emergência e traumatologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Neste ano, de sábado, 25 de fevereiro, a quarta-feira, 1º de março, foram 700 atendimentos somando emergência adulta e obstétrica. Apenas na adulta foram 493 pacientes, uma redução de 6% na comparação com o ano passado quando foram registradas 525 entradas na traumatologia. Neste ano foram ainda 207 casos na urgência obstétrica, além de 246 cirurgias realizadas.





A redução é positiva, de acordo com o diretor administrativo da Santa Casa, Zozimo Medeiros. “A diminuição no atendimento na comparação com o ano passado é positivo porque mostra que houve mais responsabilidade, mais segurança, menor número de acidentes de motos e carros, queda, agressão física”, destacou. De acordo com ele, o plano de contingência da Santa Casa 8para o Carnaval foi fundamental para evitar eventos adversos. “Elaboramos o plano de contingência nos feriados prolongados. Mantivemos todas as escalas de serviço na área médica, técnica, administrativa. Tivemos um período calmo pela prevenção e já estamos nos preparando para a Semana Santa”, destacou.





Nos dias de Carnaval e na quarta-feira de cinzas foram registradas 84 quedas, com destaque para a segunda-feira, 27, com 23 ocorrências e o domingo, 26, com 22 casos. Os acidentes de carro e moto foram 41, com expressiva concentração no domingo, 26, quando foram contabilizados 26 casos. As agressões físicas levaram 21 pacientes à emergência da Santa Casa, com destaque para o domingo, 26, com 10 ocorrências. Foram registrados ainda 10 ferimentos por arma branca e três ferimentos por arma de fogo, além de um atropelamento.

Atendimentos em 2016

Referência em traumato-ortopedia e em obstetrícia de alto risco, a Santa Casa de Sobral fechou o ano com 56 mil atendimentos de emergência. Deste montante, a maior parte (25,8 mil atendimentos) foram realizados na Emergência Adulta. Os traumas responderam por 13 mil serviços, enquanto a Emergência Obstétrica alcançou 17,2 mil. Os dados foram apurados pela Diretoria Administrativa da Santa Casa de Sobral.





A dimensão dos números pode ser percebida levando em consideração o atendimento em toda a Região Norte. No ano de 2016, foram 27 mil serviços de emergência prestados a cidadãos de municípios da Zona Norte fora de Sobral, uma média superior a 2,5 mil por mês. Além disso, foram contabilizadas 18,4 mil internações, das quais cinco mil de pacientes residentes em Sobral.





Em relação às cirurgias de médio e grande porte, foram realizadas 15.028 no decorrer do ano, uma média de 1.251 cirurgias por mês, mais de 40 por dia. A Santa Casa de Sobral conta com 395 leitos no Sistema Único de Saúde (SUS) para acolher a população.





A Maternidade Sant’Ana, referência em alta complexidade, realizou 3.840 partos em 2016. A maioria dos partos são de gestantes com complicações na gravidez ou no parto. São em média de 320 partos por mês, mais de 10 por dia.