Sargento da PM é morto em Limoeiro do Norte

José Eudes estava conversando com um homem, quando os suspeitos se aproximaram e mataram o militar.

Um sargento da Polícia Militar foi morto nesta sexta-feira (3), na comunidade Sítio Jurema, no município de Limoeiro do Norte, 198 km de Fortaleza. Identificado como José Eudes de Sousa (51), o militar estava conversando com uma pessoa ainda não identificada, quando os suspeitos se aproximaram e realizaram disparos.





Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi surpreendida por cerca de cinco suspeitos quando estava em uma motocicleta, parada, conversando com uma pessoa na estrada. Os criminosos se aproximaram de José Eudes em um carro de cor vermelha e efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção.





A motivação do crime permanece desconhecida. A Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte ficará responsável pelas investigações.





José Eudes era sargento da PM e ingressou na corporação em janeiro de 1984.





Em nota, a Associação de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (Aspramece) lamentou o óbito e confirmou que este foi o segundo militar a ser assassinado este ano no Estado. Em janeiro, foi morto o Cabo Arlindo, em Fortaleza.





Fonte: Cnews