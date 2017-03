SAÚDE NA UTI: DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Leitor denuncia as péssimas condições em que se encontra o posto de saúde da família do bairro Vila União.

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"BOM DIA. Venho por meio destas poucas linhas em nome dos menos favorecidos, clamar por um atendimento digno. É lamentável a situação do atendimento do posto de saúde do Bairro Vila União, não culpo os funcionários, mas sim a falta de condições de trabalho que a prefeitura não dá, falta remédios, falta mais pessoas para atender a população. O espaço não permite melhores condições. Há um ano se arrasta uma pequena ampliação do lado, mas até agora não foi inaugurada, enquanto isso, do outro lado que continua o atendimento, todas as vezes que chove os funcionários do referido posto tem que procurar espaço dentro das salas para poder acomodar as pessoas, isso porque na recepção não há a menor condição das pessoas permanecerem, devido o grande volume de água que fica entre o portão de entrada e o balcão da recepção, todas as vezes que chove que parece mais uma lagoa, prejudicando crianças, adultos e pessoas de idade que ficam transitando por dentro da água."