Secretaria de Aviação Civil aprova projeto para aeroporto em Sobral

O projeto para construção do aeroporto em Sobral, no interior do Ceará, recebeu aprovação do secretário de Aviação Civil, Guilherme Ramalho, de acordo com o assessor de Infraestrutura Aeroportuária do Departamento Estadual de Rodovias (DER), Paulo Edson Ferreira. O projeto agora segue para a fase de definição dos detalhes de engenharia e investimentos necessários para a execução das obras.





Os recursos previstos para o novo equipamento incluem a construção de um terminal de passageiros de 3,5 mil metros quadrados, pátio de aeronaves de 21,3 metros quadrados, com 8 posições; pista de pouso e decolagem de 1,6 quilômetro por 30 metros e seção contra Incêndio.





As características habilitam o novo aeroporto regional a operar com aeronaves de porte comercial, como o Airbus A319 – que trabalha com capacidade para cerca de 120 passageiros.





Ainda durante o encontro, realizado em Brasília, foi firmado um convênio com o órgão no valor de R$ 30 milhões, que deverão ser utilizados na aquisição de equipamentos de segurança e proteção ao voo para os aeroportos de Aracati e de Jericoacoara.





Segundo a Secretaria de Aviação Civil, o aeródromo que já existe na cidade não será reformado ou ampliado porque o custo financeiros e social seria maior do que a construção de novo, já que implicaria em desapropriações de bairros no entorno do atual terminal. A previsão é que o projeto do novo aeroporto regional seja licitado até o segundo semestre de 2016.





Ainda segundo a SAC, a região que vai receber o novo aeroporto fica próximo à CE-178 e passou por inspeções da secretaria. A área atende a critérios para receber o terminal, como distância até o centro urbano, vias de acesso, uso do solo no entorno, ruído compatível, direção dos ventos, proximidade de outros aeródromos, movimentação de terra, dimensões de área e possibilidade de expansão, dentre outros aspectos operacionais e geográficos.





Fonte: G1