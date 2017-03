Secretário de Segurança Pública do Ceará recebe ameaça em rede social

Autor de postagem, que seria membro de uma facção criminosa, desafiou as autoridades a retornarem ao Gueto.

Um suposto membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV) ameaçou o secretário de Segurança do Ceará, André Costa, via rede social. A publicação partiu de um perfil no Facebook, de um usuário supostamente chamado de Lemoel Mael. A postagem se refere ao chefe da pasta como “verme”.

"Quem manda é nós do gueto. Quero ver você tirar as barricadas de novo seu verme. Aqui é CV, porra! (...) Vamos acabar com vocês. (...) Bota a cara aqui no Gueto, nós fechamos foi tudo de novo, quem manda é nós. Você manda tirar e nós botamos de novo. Vamos ver quem vence essa guerra seu verme, André Costa. CV é quem manda no Estado e no Gueto", diz a publicação feita no Facebook.





Além do secretário, o autor da publicação marca outras 46 perfis, que seriam de supostos integrantes do grupo criminoso.





O texto faz menção à “Operação Ocupação – Marco Zero”, realizada pelos órgãos de segurança do estado na Barra do Ceará e que teve como um dos pontos de atuação a comunidade do Gueto, instalada no terreno onde funcionou uma fábrica de jeans e conhecida como ponto de comercialização de drogas na região.





Na ocasião, policiais apreenderam armas, drogas, efetuaram prisões e retiraram barricadas instaladas pelos criminosos da comunidade, para dificultar a entrada da Polícia e de outros serviços públicos.





Conhecido por sua presença nas ruas e participação nas redes sociais, o chefe da SSPDS publicou uma imagem em seu perfil no Facebook, onde mencionou que a Polícia não daria trégua aos criminosos e que ameaças não o fariam recuar. “[Os policiais] Não vão recuar diante as ameaças que vêm recebendo de bandidos. Parece que os bandidos no Estado do Ceará ainda não entenderam. A polícia age conforme a situação e diante desta, não recuaremos. Não adianta espernear, criar vídeos ameaçadores e postagens no Facebook, pois atrás de uma câmera todo homem é macho", escreveu André Costa.





A exemplo do que fez em uma de suas primeiras aparições na pasta, o secretário advertiu os criminosos: “estamos unidos e prontos para reagir sempre à altura, oferecendo a eles [infratores] os caminhos que queiram percorrer. Só um aviso: sejam sábios, escolham o menos pior!”.





A Polícia Civil já está investigando a origem das mensagens, para apurar, identificar e capturar os responsáveis pelas ameaças.