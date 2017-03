SERÁ QUE DÁ PARA A POLÍCIA COMPETIR COM OS CRIMINOSOS?

Na foto a facção criminosa denominada "Os Manos" pertencentes a região do Vale dos Sinos (Novo Hamburgo, Campo Bom e São Leopoldo) ousadamente exibe vasto arsenal formado por pistolas Glock de origem austríaca. Essa arma é considerada a melhor do mundo entre as armas de pequeno porte, sendo equipamento padrão nas polícias de países desenvolvidos, unidades especiais, serviços de segurança de alto nível e forças militares devido a sua alta confiabilidade e robustez.





Notem que na imagem, no canto direito, aparecem diversos carregadores do tipo "lata de goiabada". Esse tipo de carregador tem capacidade para dezenas de munições, sendo ideal para armas como a pistola Glock, que possui um impressionante modo automático de tiro (característica presente em submetralhadoras, metralhadoras e fuzis).





Enquanto a bandidagem obtém armamento moderno importado, os policiais brasileiros são obrigados a utilizar equipamentos nacionais de qualidade duvidosa e tecnologicamente ultrapassados.





Via Polícia Civil do Ceará em Ação