ALERTA: Sexta-feira deve ser de chuva forte, raios e vendaval no Ceará, alerta Inpe

Instituto emite aviso de atenção quando há risco moderado. Fortaleza é uma das cidades afetadas.

A sexta-feira (3) deve ser com registro de chuva forte em diversos pontos do Ceará. Segundo alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) a precipitação deve ser acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados de precipitação pontuais. O aviso foi divulgado pelo nesta quinta-feira (2).





O alerta tem validade para 124 cidades e localidades, inclusive Fortaleza. Conforme o instituto há risco considerável para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 120 horas no estado.





A Defesa Civil, após o boletim, orientou que em situações de alto risco de desastres, deve ser acionado do Plano de Contingência Municipal para a verificação in loco das áreas potencialmente atingidas, a solicitação de apoio dos órgãos locais correlatos, a preparação de abrigos temporários e das rotas de fuga e de outras medidas previstas e necessárias.





Chuvas em fevereiro

Monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), anotou que o mês fevereiro registrou o maior volume de chuvas desde 2011 - quando choveu 169,6 milímetros no estado - e quase o triplo que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 53,2 milímetros foram observados. Além disso, desde 2012 o estado não ultrapassava a média histórica prevista para o mês.





No Ceará, a média histórica de chuvas para fevereiro é de 118,6 milímetros, mas em 2017 o volume observado foi de 158,7 milímetros, cerca de 33,8% superior ao observado para o mês na série histórica





Confira os pontos do alerta:

Acarape

Acaraú

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Amontada

Antonina do Norte

Apuiarés

Aquiraz

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Barreira

Barroquinha

Baturité

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Capistrano

Caponga

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catarina

Catunda

Caucaia

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Icaraí

Independência

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itaitinga

Itapagé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jijoca de Jericoacoara

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Paramoti

Pecém

Pedra Branca

Pentecoste

Pindoretama

Piquet Carneiro

Pires Ferreira CE

Poranga

Praia de Lagoinha

Quiterianópolis

Quixadá

Quixeramobim

Redenção

Reriutaba

Saboeiro

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota do Ceará





Fonte: G1 CE