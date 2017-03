SOBRAL-CE: CAOS NA LOCALIDADE DE SERROTE DO PIABA

É uma façanha transitar pelas estradas carroçáveis da localidade de Serrote do Piaba.





Motoristas que utilizam as estradas da zona rural da localidade de Serrote de Piaba, em Sobral, denunciam que as estradas estão intransitáveis por conta das chuvas dos últimos dias ocorridas na região norte. Em alguns trechos alagados, nem bicicletas conseguem passar. Os moradores solicitam com urgência da Prefeitura de Sobral, uma solução para o problema.





Fonte: Sobral 24 horas