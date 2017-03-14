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terça-feira, 14 de março de 2017

SOBRAL-CE: CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA TERÇA (14)

terça-feira, março 14, 2017  Nenhum comentário

Veja as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.

ALINHADOR DE PNEUS - 01
ANALISTA DE MARKETING - 01
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD) - 30
BORDADOR, A MÁQUINA - O1
COZINHEIRO DE RESTAURANTE - 01
ELETRICISTA AUXILIAR - 01
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS - 01
MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO - 01
PROMOTOR DE VENDAS - 01
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO - 01
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO - 02
TÉCNICO DE PRODUÇÃO - 01
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) - 01
VENDEDOR AMBULANTE - 01
VENDEDOR PRACISTA - 01

Fonte: Sine/IDT

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