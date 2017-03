SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Leitor coloca a boca no "trombone" e denuncia a obstrução do trânsito na Rua Sebastiana Anésia de Carvalho, no bairro Renato Parente.





Veja a denúncia na íntegra:

"Caro amigos do Blogger Sobral 24 horas, venho aqui mostrar minha indignação pela falta de respeito que o construtor de uma casa na Rua Sebastiana Anésia de Carvalho Vasconcelos no Bairro Renato Parente vem fazendo. A gente fica impossibilitado de trafegar pela rua por conta da areia e dos barros que ele colocou na rua. Quando chove fica um lamaceiro imenso por conta do barro que ele tirou do terreno para a construção da casa, e ainda coloca toda essa areia para a construção da mesma impossibilitando os moradores daquela rua de tráfego. Cadê os órgãos públicos que não veem isso.



Peço a gentileza de postarem no Blog. Agradeço".

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter