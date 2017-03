SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia denúncia ao Blog e solicita providências da Prefeitura de Sobral.





Veja a denúncia na íntegra:





"Boa noite! Por favor, Divulgue no blog...





Moradores do bairro Boa vizinhança reclamam a falta de visitas dos agentes de edemias da Sucan. Estamos morando há 11 meses aqui no Bairro e nunca nossa casa foi visitada por nenhum agente de edemias. Devido o grande número de construção que existe no Bairro, o risco de criação do mosquito da dengue é altíssimo."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter