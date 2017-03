Internauta denuncia que a Rua Dr. Monte, no bairro Campo dos Velhos, nas proximidades da escola de natação "Tia Edite", está esburacada, e quando chove causa bastante transtorno aos transeuntes, pois os buracos ficam cheios de água e lama. O denunciante solicita com urgência a solução do problema, antes que o pior aconteça.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter