SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Leitor coloca a boca no trombone e reclama da Secretaria de Educação de Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Os funcionários da Secretaria de Educação de sobral encontram-se extremamente insatisfeito com a nova gestão. O atual secretário, Hebert Lima, não parece valorizar os mesmos. Primeiramente, no mês de janeiro, fez uma reunião com todos os funcionários e pediu que os mesmos trabalhassem de forma VOLUNTÁRIA no presente mês se quisessem continuar no emprego, porém afirmou que essa não seria uma garantia de vaga para fevereiro. ABSURDO. Em seguida, pra fevereiro, muitos funcionários foram demitidos, já tendo perdido seu tempo trabalhando de graça em, janeiro. O secretário parece não entender que os assalariados não tem poupanças recheadas para se dar ao luxo de passar alguns meses sem receber e ainda assim continuarem honrando seus compromissos financeiros. Em fevereiro, os que ficaram só conseguiram contrato no final do mês, diga-se de passagem, a maioria contratos TEMPORÁRIOS, sem nenhum direito trabalhista, coisa que o mesmo afirmou na reunião de janeiro que não iria mais existir. Além de toda desvalorização, o secretário diz sempre e claramente que pra ele não tem feriado ou final de semana, muito menos hora de trabalho, os funcionários (principalmente os gerentes)que quiserem trabalhar com ele tem que estar sempre disponível. Agora me pergunto, qual a lei trabalhista diz que essa é uma obrigação do trabalhador? Ainda mais quando não estão recebendo nem salário, muito menos horas extras!!! O descaso é tão grande que todas as secretarias nomearam seus funcionários antes do carnaval, a da Educação só saiu recentemente. É dessa forma que sobral quer continuar como a melhor Educação do Brasil? Com ideb 9.8? Com funcionários desmotivados e desvalorizados desse jeito, muito dificil ein, Sr. Prefeito e Sr. Secretário?"