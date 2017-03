SOBRAL-CE: ESGOTO A CÉU ABERTO NO BAIRRO DOM JOSÉ

Internauta denuncia um esgoto a céu aberto no bairro Dom José.

Confira a denúncia na íntegra enviada por e-mail:

"Esgoto a céu aberto no bairro Dom José, ao lado da rua Francisquinha Frota há mais de duas semanas. O forte odor de esgoto está causando infortúnios aos moradores juntamente com a grande poça que se formou afetando a mobilidade e acesso dos moradores tendo que fazer o possível para não entrar em contato com a lama no meio da rua. Moradores informaram que o SAAE compareceu e não conseguiu resolver o problema. Lembrando que é muito recorrente acontecer isso nesse ponto do bairro. Podemos dizer que estão enxugando gelo."