SOBRAL-CE: GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NA AV. JOHN SANFORD; VÍDEO

O sinistro aconteceu na manhã deste domingo (19), por volta das 7h, na Av. Sen. John Sanford, nas proximidades da padaria "Aliança".





O motociclista foi identificado como Raimundo Nonato Faustino, residente no bairro Terrenos Novos, ele perdeu o controle de sua motocicleta e caiu. A vítima sofreu fratura exposta no fêmur. Uma equipe do SAMU socorreu o motociclista ao hospital Santa Casa em estado grave.





Confira o vídeo:

Fonte: Sobral 24 horas c/ Robério Lima