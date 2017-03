SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia a falta de água no bairro Alto da Brasília. Confira a denúncia na íntegra:

"A água é essencial para todos os tipos de vidas existentes na Terra". Será mesmo? Moro num bairro periférico e a falta d'água sempre nos incomodou, esse problema é antigo... Moro no Alto da Brasilia e a água aqui é raridade... liguei para o SAAE e disseram que já estavam regularizando, mas vi que mentiram. Passaram 12 dias faltando água, sem vir nenhuma gota, agora, o que eles chamam de regularização do sistema é a gente esperar a noite toda e a água que chega não enche 3 baldes... pois pressão para subir na caixa d'água não tem. Lamentável essa situação! Alguém do SAAE se manifeste para nos dar uma satisfação e solucionar nosso problema... Indignada com essa situação."