SOBRAL-CE: LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Leitor coloca a boca no "trombone" e denuncia as péssimas condições em que se encontraram as ruas do bairro Vila União.





Veja a denúncia na íntegra:

"Quero fazer mais uma reclamação sobre as péssima condições das rua do bairro Vila União, principalmente onde transitam as topics .



Há tempos que as ruas estão esburacadas e com as chuvas recentes as condições tem piorado bastante, já não basta as topic todas em péssimas condições que leva população pobre daquele bairro, as ruas estão totalmente intransitáveis, tanto para carros, motos, como para pedestres. Pedimos urgente uma providência dos órgãos competentes dessa cidade."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter