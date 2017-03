SOBRAL-CE: LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Leitor denuncia o posto de saúde do bairro Alto do Cristo.

Veja a reclamação na íntegra:

"Queria fazer uma denúncia : Que no Posto de Saúde do Alto do Cristo, próximo a sede do Guarany de Sobral, minha mãe já foi 3 vezes na parte da tarde depois das 15 horas, e não tem nenhuma pessoa para dar vacinação, e foi repassado por outra pessoa de lá, que não pode dar a vacina porque elas saíram e levaram a chave que fica guardada as vacinas."