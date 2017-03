SOBRAL-CE: LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Leitor coloca a boca no trombone e denuncia o descaso da ENEL e do SAAE para com os moradores do residencial Nova Caiçara.





Confira a denúncia na íntegra:





"Olá, queria falar o descaso que aconteceu no Residencial Nova Caiçara. Hoje por volta das 14 horas faltou energia, e ai chegou a noite e nada, ligamos várias vezes junto com os vizinhos, falaram que 19:30 da noite iria voltar a energia. Deu a hora e nada, ligamos novamente deram 21:34 e nada, ligamos de novo e disseram que não saberia que horas iria voltar, mas a equipe trabalha 24 horas por dia e iria resolver. Estava já desde 14:00 da tarde sem energia. Ai temos crianças no bloco, idosos e um morador esquizofrênico. Mas o que chama a atenção é que o caiçara estava com energia em todas as quadras só na nossa não tinha (Quadra 7 Nova)! Pois bem, veio chegar às 23:10 da noite. Isso é uma vergonha! E ao Saae já faz 3 dias que estamos sem água. Pois faltava e passava apenas 2 dias e voltava só para encher os baldes ai faltava de novo.



Melhorias para os moradores, pois todo mês pagamos nossas contas direitinho. Às vezes deixamos de comer para pagar, para não termos débito e usufruirmos do que estamos pagando, pois nada e de graça!"

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter