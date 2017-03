SOBRAL-CE: LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE" E DENUNCIA O ABANDONO DA VILA FLORINDA DE ANDRADE

Leitor denuncia o abandono da Vila Florinda de Andrade de Melo, que fica localizada no bairro Dom Expedito.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde. Venho fazer um apelo junto a junto às autoridade sobre nosso grave problema em nossa Vila Florinda de Andrade de Melo, que fica no bairro Dom Expedito, pois a cada ano é esse mesmo problema, basta uma chuva e nós moradores ficamos ilhados sem poder entrar e sair da nossa casa, devido as lamas, mosquito e o mau cheiro da lama é insuportável. Venho através desse meio de comunicação fazer um apelo aos vereadores e ao senhor perfeito, pois não da mais pra continuar assim. Lembramos a eles que aqui mora idosos, crianças que precisam de atenção. Pagamos impostos para morar pelo menos em uma rua com calçamento e não com lama, mosquito e lixo com está sendo nosso dia a dia. Depois das eleição não apareceu mais ninguém."