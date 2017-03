SOBRAL-CE: MENOR TENTA PRATICAR ASSALTO E SE DÁ MAL!

Na manhã de hoje (02.03.17), um casal de ancião foi abordado por um menor infrator que através de sugestas anunciou o assalto, como não atenderam o suspeito, ambos foram agredidos pelo menor. A população tomou de conta do caso e entrou em perseguição ao menor infrator, que foi alcançado e contido pela população. O suspeito ameaçava a todo momento as pessoas que se faziam presentes no local. A Polícia Militar foi acionada, compareceu no local e conduziu o menor infrator para a Delegacia Regional de Polícia Civil 24 horas, para a realização dos procedimentos cabíveis.





O fato aconteceu na Praça da Coluna, no Centro de Sobral. Segundo os comerciantes que negociam naquela área, eles estão totalmente desprotegidos por não existir policiamento na área.

Com informações do Blog Sinhá Sabóia