SOBRAL-CE: SITUAÇÃO PRECÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO

Denúncia da situação precária em que se encontra o transporte escolar do distrito de "Pedra de Fogo".

Veja a denúncia na íntegra:

"Acredito que já chegamos no nosso limite. Os Universitários que habitam no Distrito de Pedra de Fogo, e precisam do transporte escolar todos os dias para se locomoverem para as universidades de Sobral, estão desolados com a atual situação em que se encontra o micro ônibus! Os mesmos que a pouco tempo foram vítimas de um acidente no trajeto da Universidade pra casa. O micro ônibus esteve ausente por um mês e alguns dias porque estava na oficina, durante todo esse tempo, nós, alunos, estávamos de carona com o ônibus do Distrito vizinho (Aprazivel). Hoje o mesmo voltou a funcionar e segundo terceiros, ele se encontrava em ótimo estado para fazer sua rota diária, mas, logo hoje no primeiro dia depois de ter saído da oficina, ele deu o "prego" mais uma vez, não tem nehuma segurança e muito menos conforto! Nós universitários gritamos por AJUDA! #quebratodomes #quremosseguranca #saiudaoficinahoje #jachega Em nome de todos os meus colegas Haline Parente Tarcyanne Albuquerque Francisca Albuquerque Gleiviane Ferreira Luciana Sousa Denilson Fernandes Lyta Sales."