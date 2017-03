SOLIDARIEDADE: VAMOS AJUDAR! Campanha "Ajude Aaron Respirar" movimenta as redes sociais

A criança de apenas 1 ano de idade está desde o seu nascimento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na China. Aaron ficou tetraplégico após um erro médico durante o parto e só respira com a ajuda de aparelhos.





A mãe Lullyana Negreiros é cearense e natural da cidade de Ibiapina. Com a ajuda de familiares e amigos ela usou as redes sociais para lançar a campanha Ajude Aaron Respirar. A família precisa arrecadar cerca de R$ 1 milhão para custear a cirurgia da criança, bem como para manter custos do tratamento que ele vem realizando no país onde se encontra.





De acordo com Ana Emile Negreiros, tia de Aaron, uma boa quantia tem sido arrecadada com ajuda de chineses e brasileiros que se comoveram com a história.





Mais informações:









Para ajudar na campanha:









Conta Bancária da Caixa

Agência: 3845

Operação: 013

Conta Poupança: 16835-6

CPF: 603-875-493-82

#AjudeAaronRespirar