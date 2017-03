TERROR EM SOBRAL: BANDIDOS INVADEM ÔNIBUS COM PROFESSORES DO BONFIM E FAZEM ARRASTÃO

Dois bandidos em uma motocicleta honda pop preta invadiram um ônibus que transportava professores para a escola José Arimateia Alves, no distrito de Bonfim, e fizeram um verdadeiro arrastão no interior do ônibus. Todos os professores foram roubados.





O assalto aconteceu em frente a escola, e os bandidos roubaram vários celulares, dinheiro, joias e outros objetos. Os indivíduos fugiram em rumo ignorado.





A Polícia está realizando diligências no intuito de prender os bandidos. O arrastão aconteceu hoje (9), por volta das 13h.





Mais detalhes a qualquer momento.