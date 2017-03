TIÃO TRUCK CENTER SOBRAL

O scanner automotivo é uma ferramenta bastante útil para o diagnóstico do sistema de injeção eletrônica automotivo, bem como informações sobre o seu reparo. É um aparelho que recebe e impulsiona, em tempo real, todos os parâmetros operacionais de injeção eletrônica do veículo, com a função de detectar eventuais falhas no sistema.





Possui um software específico que estabelece a conexão entre o aparelho e os sistemas de injeção de combustível. Assim, com acesso a informações sobre a situação do sistema de um veículo e seu histórico de falhas, o profissional é capaz de saber se os sensores do veículo estão trabalhando dentro dos parâmetros especificados pelo fabricante, além de poder estabelecer uma correção.

Todas as informações são exibidas em um visor, onde o profissional que está fazendo uso do aparelho pode coordenar os testes de falha e os testes de atuadores.





Existem aparelhos capazes de estabelecer diagnósticos tanto de carros e motos, quanto de vans, pick-ups, caminhões e ônibus. O scanner automotivo pode, ainda, corrigir falhas de leitura e “zerar” o sistema, para que o mesmo possa montar novas estratégias de injeção e avanço de ignição.





